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Alkollü sürücü yayaya çarptı: 2 yaralı

Samsun’da direksiyon hâkimiyetini kaybeden alkollü motosiklet sürücüsü önündeki yayaya çarptı.

Samsun'da direksiyon hâkimiyetini kaybeden alkollü motosiklet sürücüsü önündeki yayaya çarptı.


Olay, Samsun'un Terme ilçesi Bahçelievler Mahallesi'nde meydana geldi. Alınan bilgiye göre, sokağa çıkma kısıtlaması öncesi plakasız motosikletle evine gittiği öğrenilen alkollü sürücü E.O. (26) direksiyon hakimiyetini kaybederek önünde yürümekte olan M.B.'ye (35) çarptı. Çevredeki vatandaşların olayı 112 acil servise ihbar etmesi üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kazada yaralanan motosiklet sürücüsü E.O. ve M.B. yapılan ilk müdahalenin ardından Terme Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

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