Almanya'da boğulan imamın cenazesi memleketi Samsun'a getirildi

Almanya'da nehirde boğulan imamın cenazesi Samsun'a getirildi.

Edinilen bilgiye göre, Diyanet İşleri Başkanlığı'na bağlı Almanya'da bir camide görev yaparken Elbe Nehri'nde boğularak hayatını kaybeden imam Cemal Kınacı'nın (50) cenazesi, uçakla Samsun Çarşamba Havalimanı'na getirildi. Kınacı'nın cenazesi otopsi için Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı. Burada otopsi işlemleri tamamlanan Cemal Kınacı'nın cenazesi toprağa verilmek üzere Samsun'un Vezirköprü ilçesinin Sarıdibek Mahallesi'ne götürüldü. Kınacı'nın bugün toprağa verileceği öğrenildi.