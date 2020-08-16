İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Almanya'da boğulan imamın cenazesi memleketi Samsun'a getirildi

Almanya’da nehirde boğulan imamın cenazesi Samsun’a getirildi.

Almanya'da nehirde boğulan imamın cenazesi Samsun'a getirildi.


Edinilen bilgiye göre, Diyanet İşleri Başkanlığı'na bağlı Almanya'da bir camide görev yaparken Elbe Nehri'nde boğularak hayatını kaybeden imam Cemal Kınacı'nın (50) cenazesi, uçakla Samsun Çarşamba Havalimanı'na getirildi. Kınacı'nın cenazesi otopsi için Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı. Burada otopsi işlemleri tamamlanan Cemal Kınacı'nın cenazesi toprağa verilmek üzere Samsun'un Vezirköprü ilçesinin Sarıdibek Mahallesi'ne götürüldü. Kınacı'nın bugün toprağa verileceği öğrenildi.

BUGÜN NELER OLDU?

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.