Almanya'dan gelen gurbetçiler davul-zurna eşliğinde eğlendiler

Almanya'dan Karadeniz turu çerçevesinde Samsun'a gelen gurbetçiler, Atatürk Anıtı önünde davul-zurna eşliğinde eğlendiler.

46 kişilik gurbetçi grubu Almanya'dan Karadeniz turu için Samsun'a geldi. Gezilerini Samsun'dan başlatan tur, bir ilki gerçekleştirerek Samsun'a ayak bastıkları Atatürk Anıtı önünde davul-zurna eşliğinde yöresel halk oyunlarını oynadılar. Vatandaşlar tarafından büyük beğeni ile takip edilen gurbetçileri zaman zaman göbek de attılar.

“İnsanlara olan sevgimizi göstermek istedik”

Davul-zurna eşliğinde gezilerine başladıklarını ifade eden gurbetçi Saadet Erdem, “Gezmek için Almanya'dan Samsun'a geldik. Samsun gezmek ve görmek için çok güzel bir şehir. Ayrıca insanları da çok güzel. Samsun'a davul-zurna eşliğinde giriş yapmamızın sebebi, insanları sevgiyle karşılamak. İnsanlara karşı olan sevgimizi böyle göstermek istedik. Buradan sonra Doğu Karadeniz'in tüm illerini gezeceğiz. O illere de böyle davul-zurna eşliğinde oynayarak gireceğiz” dedi.

Samsun halkının ve şehrinin çok güzel olduğunu belirten diğer gurbetçiler ise “Dün Almanya'dan Samsun'a geldik. Çok yorgun olmamıza rağmen şehre neşeli bir şekilde girmek istedik. Gezimizin başladığı Samsun'un simgesi Atatürk Anıtı önünde davul-zurna ile oynamak istedik. Bizi gören vatandaşlar da çok mutlu oldular. 1 hafta boyunca Samsun'da gezip, bu güzel şehri keşfedeceğiz. Herkesi de Samsun'u gezmeye, görmeye davet ediyorum” ifadelerini kullandılar.

Gurbetçiler, yarım saat kadar davul-zurna eşliğinde oynadıktan sonra şehri gezmek için yola koyuldular.