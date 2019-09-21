Alzaymır hastalığına yakalanma riski yüzde 10

Öğr. Üyesi Ömer Faruk Akkaya, “En sık görülen bunama nedeni alzaymır hastalığıdır. 65 yaş üzerinde yüzde 5-10 sıklıkla izlenir. 85 yaş üzerinde ise yüzde 35 görülme sıklığına ulaşır. Toplumda herhangi bir bireyin yaşamı boyunca bu hastalığa yakalanma riski yüzde 10'dur” dedi.

“21 Eylül Dünya Alzheimer Günü” dolayısıyla VM Medical Park Samsun Hastanesi Öğr. Üyesi Ömer Faruk Akkaya, “Alzheimer(alzaymır) ile Yaşam” toplantısı gerçekleştirdi. Akkaya, toplantıda alzaymır hastaları ve yakınları, huzurevi sakinleri ve diğer katılımcılar ile bir araya geldi.

“İstenmeyen unutkanlık hastalıktan çok doğru öğrenme tekniklerinin kullanılmaması sonucu”

Toplantı sonunda açıklamalarda bulunan Akkaya, unutkanlığın her yaşın yakınması olabileceğini belirterek, “İnsan yaşamın erken döneminden itibaren öğrenmeye, öğrendiklerini kullanmak için hatırlamaya çalışır. Yaşamı için gerekli ve duygusal olarak kendisini etkileyen öğretileri kalıcı belleğe alır. Yaşamın sonraki yıllarında belleğinde kullanmadıkları hatıralarını, yeni bilgilere yer açmak için unutur. Bu doğal bir süreçtir. Genç yaşlarda yoğunluk, stres, dikkat ve konsantrasyon bozukluklarına bağlı olarak, bazen unutmak istemediklerini de unutabilir. Bu istenmeyen unutkanlık, hastalıktan çok doğru öğrenme tekniklerinin kullanılmaması sonucudur. Yaşla birlikte beyin işlem hızında doğal hücre bozulmaları nedeniyle yavaşlama izlenir. Bu nedenle de unutkanlıklar genç yaşlara istinaden artma gösterir. Bunun yanında günlük hayatında, eşyalarının yerini bulamama, ocakta yemek unutma, alışveriş listesi yapmak, randevularını unutmak, adres bulma güçlüğü gibi şikayetlerle başlayan doğal unutkanlık sürecinden farklı bunama gelişebilir” diye konuştu.

“Alzaymıra yakalanma riski yüzde 10”

Bunamanın ilerleyici bir hastalık olduğunun altını çizen Akkaya şunları kaydetti:

“Unutkanlık son dönemlerinde kişiyi en yakınlarını bile tanıyamaz duruma getirebilir. En sık görülen bunama nedeni alzaymır hastalığıdır. 65 yaş üzerinde yüzde 5-10 sıklıkla izlenir. 85 yaş üzerinde ise yüzde 35 görülme sıklığına ulaşır. Toplumda herhangi bir bireyin yaşamı boyunca bu hastalığa yakalanma riski yüzde 10'dur. Hastalığı iyileştirecek kesin tedavisi yoktur. Erken döneminde tanı almış tedavi başlanmış hastalarda hastalığın ilerlemesi yavaş ve yaşam kalitesi daha yüksektir. İleri yaşlarda günlük işlerini aksatan unutkanlıklarını fark edenlerin mutlaka nöroloji hekimi tarafından değerlendirilmesi, hastalığın erken tanınması ve tedavisinin başlanması gerekir.”