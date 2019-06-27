"Ambar Projesi" birinci oldu

Alaçam Şehit Muhammet Ali Aksu İlk ve Ortaokulu sosyal alanda yaptığı Ambar Projesi ile “Maarifin Yıldızları” projesinde birinci olarak 2019 yılında Maarifin Yıldızı oldu.

Ödül için mutluluğunu dile getiren Okul Müdürü Ali Ak, başta Samsun Valisi Osman Kaymak ve İl Milli Eğitim Müdürü Coşkun Esen olmak üzere herkese teşekkür etti.