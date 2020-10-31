İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Ambulans helikopter 82 yaşındaki hasta için havalandı

Samsun’un Terme ilçesinde kalp krizi geçiren 82 yaşındaki hasta, ambulans helikopter ile Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne sevk edildi.

Samsun'un Terme ilçesinde kalp krizi geçiren 82 yaşındaki hasta, ambulans helikopter ile Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi.


Olay, Samsun'un Terme ilçesinde meydana geldi. Alınan bilgiye göre, 82 yaşındaki Yusuf Öğüt evinde rahatsızlandı. Durumun 112 acil servise bildirilmesi üzerine Yusuf Öğüt, sağlık ekipleri tarafından evinden alınarak Terme Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Burada yapılan ilk müdahalenin ardından Samsun'a sevkine karar verilen Yusuf Öğüt için Samsun'dan havalanan ambulans helikopter ilçedeki otobüs dinlenme tesislerine inerek hastayı, Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırdı.


Öğüt'ün, hastanede anjiyo olacağı öğrenildi.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.