İhlas Haber Ajansı

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Ambulans helikopter, tarlada hastalanan köylünün yardımına yetişti

Samsun’da ambulans helikopter, tarlada çalışırken hastalanan köylüyü alarak hastaneye yetiştirdi.

Samsun'da ambulans helikopter, tarlada çalışırken hastalanan köylüyü alarak hastaneye yetiştirdi.


Edinilen bilgiye göre, 63 yaşındaki İbrahim Arslan, Samsun'un Asarcık ilçesi kırsalındaki Ayaklıalan Mahallesi'nde tarlada çalışırken baygınlık geçirdi. Yakınları 112'yi arayarak yardım istedi.


İhbar üzerine Samsun'dan havalanan Sağlık Bakanlığına ait ambulans helikopter tarla kenarında boş bir alana indi. 3 çocuk babası İbrahim Arslan'ı alan hava ambulansı, Samsun'daki heliporta getirdi. Buradan kara ambulansına nakledilen Arslan, Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesine götürülerek tedavi altına alındı.

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