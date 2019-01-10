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Ambulans helikopterden can kurtaran operasyon

112 Acil ambulans helikopteri, elektrik akımına kapılarak ağır yaralanan bir vatandaşı, elverişsiz hava şartlarına rağmen karla kaplı köyünden alarak hastaneye kaldırdı.


Tokat'ın Erbaa ilçesine bağlı Beykaya köyünde yaşayan 45 yaşındaki Mürsel Erdönmez, devrilen elektrik direğini düzeltirken akıma kapılması sonucu ağır yaralandı. Köylüler 112'yi arayarak yardım istedi. Köy yolunun kardan dolayı ulaşıma kapalı olması, açılmasının uzun sürebileceği için ambulans helikopter istendi.


Samsun'dan havalanan 112 Acil ambulans helikopteri karla kaplı köye inerek, ağır yaralanan Mürsel Erdönmez'i aldı. Yaralı, Samsun Ondokuz Mayıs Üniversitesi (OMÜ) Tıp Fakültesi Has tanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.

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