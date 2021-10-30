Ambulans sesini duyunca bıçaklayan da bıçaklanan da kaçtı

SAMSUN (İHA) – Samsun'da 1 kişinin yaralandığı bıçaklı kavgada olay yerine gelen ambulansın sesini duyan zanlı ve yaralı şahıs olay yerinden kaçtı.

Olay, Samsun'un İlkadım ilçesi Saadet Caddesi üzerinde meydana geldi. İddiaya göre, sözlü olarak tartışmaya başlayan 2 kişiden biri tartışma alevlenince bıçağına sarıldı. Henüz ismi öğrenilemeyen erkek şahısların kavgasında 1 kişi bıçaklanarak yaralandı. Mahalle sakinlerinin ihbarı üzerine olay yerine gelen 112 acil ambulansının sesini duyan yaralı ve zanlının, ambulans olay yerine varmadan kaçtığı iddia edildi.

Yaşanan olayın ardından olay yerine cinayet büro ve olay yeri inceleme ekipleri sevk edildi. Ekipler, yaralama olayında kullanılan bıçağı ve parmak izlerini alarak tutanak düzenledi. Olayı gören mahalle sakini, “Bir anda gürültü duyduk ve sese doğru geldik. Bir kavga olduğunu gördük. Bıçaklama oldu herhalde bıçağı da yere attılar. Ondan sonrasını da görmedik, ekipler inceliyor” ifadelerini kullandı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.