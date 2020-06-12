'Ambulansta sağlıkçıya elle taciz' iddiasına tutuklama

Samsun'da kendisini hastaneye götüren 112 sağlık personeline 'ambulans içinde elle tacizde bulunduğu' iddia edilen zanlı, mahkemece tutuklandı.

Olay, Samsun'un İlkadım ilçesi Kale Mahallesi Anıtpark yanında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, parkta alkol komasına girdiği iddia edilen İ.G.'yi (34) gören vatandaşlar durumu polise ve sağlık ekiplerine haber verdi. Olay yerine ambulans sevk edildi. Hastaneye götürülmek için ambulansa konulan İ.G.'nin ambulans içinde sağlık görevlisi 29 yaşındaki kadını elle taciz ettiği iddia edildi. Şikayet üzerine polis tarafından gözaltına alınan İ.G., Gazi Polis Merkezine teslim edildi.

Polisteki sorgusu tamamlanan İ.G., Samsun Adliyesine sevk edildi. Savcıya ifade veren İ.G. tutuklanması talebiyle nöbetçi mahkemeye sevk edildi. Nöbetçi mahkemeye ifade veren İ.G. tutuklanarak Samsun T Tipi Kapalı Cezaevine gönderildi.