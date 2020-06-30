Amca kızları uyuşturucu ticaretinden tutuklandı

Samsun'da evlerinde ve odunlukta yapılan aramada 896 adet uyuşturucu özelliği bulunan hap ele geçirilirken amca kızı 2 kadın çıkarıldıkları mahkemece "uyuşturucu ticareti" suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Olay, Samsun'un İlkadım ilçesi Çatalarmut Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Samsun Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, 'uyuşturucu madde satışı yaptıkları' bilgisini aldıkları şahıslara yönelik yapılan çalışmalarda 2 ayrı eve operasyon düzenledi. Evlerde ve odunluklarda yapılan aramalarda 896 adet uyuşturucu özelliği bulunan sentetik ecza adlı hap ele geçirildi. Olayla ilgili S.S.(41) ve S.G. (42) adlı kadınlar gözaltına alındı.

Polisteki sorguları tamamlanan ve amca çocukları oldukları öğrenilen kadınlar "uyuşturucu ticareti yapmak" suçundan Samsun Adliyesine sevk edildi. Savcıya ifade veren kadınlar tutuklanmaları talebiyle sevk edildikleri nöbetçi mahkemece "uyuşturucu ticareti yapmak" suçundan tutuklanarak Samsun T tipi Kapalı Cezaevine gönderildi.

Olayla ilgili kadınların kocalarının firarda oldukları ve polis tarafından arandıkları öğrenildi.