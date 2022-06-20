İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

Whatsapp İhbar Hattı

Amca oğulları arazi anlaşmazlığı kavgasında birbirlerini bıçakla ağır yaraladılar

Samsun’da arazi anlaşmazlığı yüzünden iki amca oğlu arasında çıkan bıçaklı kavgada birbirlerini ağır yaraladılar.

Samsun'da arazi anlaşmazlığı yüzünden iki amca oğlu arasında çıkan bıçaklı kavgada birbirlerini ağır yaraladılar.


Olay, Samsun'un Canik ilçesi Gaziosmanpaşa Mahallesi Şeker Ahmet Sokak üzerinde gece saat 00.15'te meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, amca oğulları arasında arazi anlaşmazlığı yüzünden bıçaklı kavga çıktı. Kavgada M.S.(43) ile M.S.(43) birbirlerini bıçaklayarak ağır yaralandı. Yaralılar, ambulansla Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi ile özel bir hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.


Her iki yaralanın da hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Yerel Haberler

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.