İhlas Haber Ajansı

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Amcasını tüfekle yaraladı

Samsun’da bir kişi tüfekle amcasını yaraladı.

Samsun'da bir kişi tüfekle amcasını yaraladı.


Olay, Samsun'un İlkadım ilçesi Yeşiltepe Mahallesi'nde dün akşam meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, tüfekle açılan ateş sonucu yaralanan Erdoğan S. (58) hastanelik oldu. Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan E.S., tedavi altına alındı. E.S., kendisini tüfekle yeğeni A.S.'nin (40) vurduğunu söyledi. A.S., İlkadım İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından yakalanarak gözaltına alındı.


Sorgusunun ardından bugün Samsun Adliyesine sevk edilen A.S.'nin, rastgele tüfekle ateş açarken amcasını vurduğunu iddia ettiği öğrenildi.

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