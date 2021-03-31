Ameliyat izi olmadan varis tedavisi mümkün

Dr. Tolga Önder, “Günümüzde ameliyat izi olmadan da estetik varis tedavisi yapmak mümkün. Skleroterapi ile varislerinizin yüzde 80-90'ından kurtulabilirsiniz. İşlem sonrası kılcal damarlar 3-4 haftada, daha büyük varisler ise 3-4 ayda kaybolmaktadır” dedi.

Varisin sadece kozmetik değil aynı zamanda ciddi bir sağlık problemi olduğuna dikkat çeken VM Medical Park Samsun Hastanesi Kalp ve Damar Cerrahisi Kliniği'nden Opr. Dr. Tolga Önder, günümüzde ameliyatsız kapalı yöntemlerle ameliyat izi olmadan ya da minimum izler ile estetik varis tedavisi yapmanın mümkün olduğunu söyledi.

Skleroterapi adı verilen iğne tedavisinin bu yöntemlerden biri olduğunu ifade eden Opr. Dr. Tolga Önder, “Skleroterapi varislerden kurtulmak için damar içine bir solüsyon enjekte edilerek uygulanan popüler bir yöntemdir. Köpük ya da sıvı şeklinde olan bu solüsyon ince iğneler yardımıyla enjekte edilir. Bu yöntem ile genişlemiş ve dejenere olmuş varislerin iç yüzeyi tahriş edilir. Sonrasında dışarıdan oluşturulan baskı ile damarların kapatılması sağlanır ve bu damarlar zamanla vücut tarafından yok edilir” diye konuştu.

Skleroterapi sonrası üç gün varis çorabı giymek yeterli

Skleroterapi öncesinde mutlaka doppler ultrason yapılması gerektiğini işaret eden Opr. Dr. Tolga Önder, “Ultrasonda varis oluşumuna neden olan bir reflü yani kaçak varsa önce kaçak kapatılmalıdır. Aksi halde skleroterapi bir işe yaramaz. Skleroterapi ile varislerin yüzde 80-90'ından kurtulmak mümkündür. İşlem sonrası kılcal damarlar 3-4 haftada, daha büyük varisler ise 3-4 ayda kaybolmaktadır. Skleroterapi seans sayısı ve tedavi edilecek alanın genişliğiyle ilgilidir. Her seansta belli bir dozun üstüne çıkmaktan sakınmak gerekir. İşlemden sonra 3 gün hafif basınçlı bir varis çorabı giymek yeterlidir. Enjeksiyon yerlerinde oluşan morluklar birkaç haftada kaybolur” ifadelerini kullandı.