Ameliyat olmak için hazırlık yaparken kayıplara karıştı

Samsun'da ameliyat olmak için hazırlık yapan bir kişi kayıplara karıştı.

Edinilen bilgiye göre, Samsun'un İlkadım ilçesi Zeytinlik Mahallesi'nde ikamet eden 53 yaşındaki 1 çocuk babası Ekrem Kır, 31 Aralık günü evinden çıktı ve bir daha kendisinden haber alınamadı. Pazar Mahallesi'ndeki toptancıların bulundu yerde el arabası ile yük taşıyarak geçimini sağladığı öğrenilen Ekrem Kır'dan 8 gündür haber alınamayan yakınları polise ve Samsun Cumhuriyet Savcılığına bulunması için başvurdu.

Babasının bulunmasını isteyen Şükrü Kır (26), "Babam 4 ocakta göğüs hastanesine yatışı yapılıp 7 Ocak'ta da kis ameliyatı olacaktı. Maddi durumumuz iyi olmadığı için bir esnaf ameliyat için maddi destekte olacaktı. Babam yardım edecek esnafın yanına gitmek için öğlen saatlerinde evden çıkıyor ve kendisinden bir daha haber alamadık. Yardım edecek esnafın yanına da gitmemiş. Bulunmasını istiyoruz" dedi.