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“Anadolu Nefesli Beşlisi” SAMDOB sahnesinde

Tango müziğinin melodileri, “Anadolu Nefesli Beşlisi” topluluğunun yorumuyla SAMDOB sahnesinde sanatseverleri bekliyor.

Bir bölümden oluşan “Tangoloji Anadolu Nefesli Beşlisi Konseri” 24 Ocak Perşembe akşamı SAMDOB sahnesinde perdelerini açıyor.


2014 yılında Ufuk Soygürbüz, Kıvanç Fındıklı, Hüseyin Uçar, Cem Önertürk ve Ozan Evruk tarafından kurulun Anadolu Nefesli Beşlisi, Samsun Devlet Opera ve Balesi Sahnesinde üçüncü konserini gerçekleştirmeye hazırlanıyor. Farklı temalarda konserler düzenleyen grup 24 Ocak'ta gerçekleştirecekleri konserde, en sevilen tango müziklerini “Tangoloji” başlığı altında sahneye taşıyor. Tek bölümden oluşan “Tangoloji Anadolu Nefesli Beşlisi Konseri” ile sanatçılar, her parça öncesi tangonun tarihine inen anlatımlarının yanı sıra müzik ve dans gösterisiyle de seyircisine unutulmaz bir gece yaşatmayı planlıyor.


Samsun Devlet Opera ve Balesi koro sanatçıları Sermin Dikmen Töre (Soprano), Enver Töre (Bariton) ve ünlü bandoneon virtüözü Tolga Salman'ın solist sanatçı olarak yer alacağı konserde; Samsun Devlet Opera ve Balesi Orkestra sanatçılarından Ufuk Soygürbüz (obua), Kıvanç Fındıklı (klarnet), Hüseyin Uçar (korno), konuk sanatçılar Uludağ Üniversitesinde doçent olarak görev yapmakta olan Cem Önertürk (flüt) ve Bilkent Senfoni Orkestra sanatçısı Ozan Evruk (fagot) nefesleriyle notalara ses verecek. Konserde C. Gardel, J. Madaglia, R. Mendizabal, A. Piazzola ve G. H. Matos Rodriguez'e ait 11 parça sanatçılar tarafından yorumlanacak.

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