“Anadolu Nefesli Beşlisi” Tangoloji konseri ile SAMDOB sahnesinde

"Tangoloji Anadolu Nefesli Beşlisi Konseri" 14 Şubat Pazartesi akşamı SAMDOB sahnesinde seyircilerle buluşacak.

Anadolu Nefesli Beşlisi, Samsun Devlet Opera ve Balesi Sahnesinde dördüncü konserini gerçekleştirmeye hazırlanıyor. Farklı temalarda konserler düzenleyen grup 14 Şubat'ta gerçekleştirecekleri konserde, en sevilen tango müziklerini "Tangoloji" başlığı altında sahneye taşıyor. Tek bölümden oluşan Tangoloji Anadolu Nefesli Beşlisi Konseri ile sanatçılar, her parça öncesi tangonun tarihine inen anlatımlarının yanı sıra müzik ve dans gösterisiyle de seyircisine unutulmaz bir gece yaşatmayı planlıyor.

Samsun Devlet Opera ve Balesi koro sanatçıları Betül Uzunoğlu (Soprano), Hasan Çelik (Bariton) ve ünlü bandoneon virtüözü Tolga Salman'ın solist sanatçı olarak yer alacağı konserde; Antalya Devlet Opera ve Balesi orkestra sanatçılarından Ufuk Soygürbüz (obua), Samsun Devlet Opera ve Balesi sanatçıları Kıvanç Fındıklı (klarnet), Hüseyin Uçar (korno), Ozan Evruk (fagot) ve konuk sanatçı Cem Önertürk (flüt) nefesleriyle notalara ses verecek. Konserde C. Gardel, J. Medaglia, R. Mendizabal, A. Piazzola, G. H. Matos Rodriguez ve A. Villoldo'ya ait 12 parça sanatçılar tarafından yorumlanacak.

14 Şubat Pazartesi akşamı saat 20.00'de küresel salgın kuralları gözetilerek Aydın Gün Salonu'nda gerçekleştirilecek Tangoloji Anadolu Nefesli Beşlisi konserinin biletleri, Samsun Devlet Opera ve Balesi gişesi ve internetten satışa sunuldu.