Anadolu'nun lezzetleri bu fuarda

Samsun'da açılan “Anadolu'dan Yöresel Lezzetler Fuarı”, memleketlerinin lezzetlerini özleyen vatandaşlar ve farklı tatlar denemek isteyenler için uğrak noktası haline geldi.

Samsun'un Atakum ilçesinde bulunan CityMall AVM'de açılan, “Anadolu'dan Yöresel Lezzetler Fuarı” 28 Şubat-26 Mart tarihleri arasında ziyaretçileri ağırlamaya devam edecek. 20 farklı şehirden 200 farklı lezzetin yer aldığı fuara ilgi oldukça yoğun. Samsun'da ikamet eden vatandaşlar kendi memleketlerinin özlem duydukları ürünlerine kavuştukları için mutluluklarını dile getirdi. Tamamen organik ürünlerin bulunduğu fuarda sadece yiyecek değil el yapımı takılar da yer alıyor.

20 farklı şehirden yöresel lezzetleri Samsun'a taşıyan esnaflar ise stantlarına olan yoğun talepten dolayı memnun olduklarını dile getirdi.

“Anadolu'dan Yöresel Lezzetler Fuarı”, CityMall AVM'de 26 Mart'a kadar gezilebilecek.