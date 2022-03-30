Anaokullu minikler kitapla buluştu

İlkadım Kreş ve Gündüz Bakım Evi'nin minik öğrencileri Kütüphane Haftası etkinlikleri çerçevesinde Belediye Halk Kütüphanesinde kitaplarla buluştu.

Kreş ve Gündüz Bakım Evi öğrencileri, 28 Mart-3 Nisan "Kütüphane Haftası" sebebiyle kütüphane ortamını tanımak için belediye bünyesinde hizmet veren kütüphaneyi ziyaret etti. Kütüphane görevlileri, minik öğrencilere kütüphane nedir, kütüphane kuralları nelerdir, kitaplarımıza nasıl davranmalıyız gibi bilgiler verdi. Düzenlenen etkinlikte minik öğrenciler istedikleri kitapları inceleyerek keşfetme imkanı buldu.

Miniklerle ilgilenen kütüphane sorumlusu Öznur Coşkun, “Ülkemizde maalesef okuma alışkanlığımız istenilen düzeyde değil. İnşallah gelecek nesillerimize bu alışkanlığımızı kazandıracağız. Kitap okumanın önemini, güzelliğini ve zevkini çocuklarımıza aşılayacağız. O nedenle miniklerimizin bu yaşta kütüphane ile buluşmasını anlamlı buluyorum. Meraklı gözlerle masalarındaki kitapları tek tek inceleyen miniklerimizi hem eğlendirdik hem kitapları sevdirdik” dedi.

Başkan Demirtaş: “Amacımız kitap ve kütüphane alışkanlığını kazandırmak”

Kitap okuma ve kütüphane alışkanlığının küçük yaşlarda kazanılması gerektiğini ifade eden İlkadım Belediye Başkanı Necattin Demirtaş, ”Gerçekleştirilen etkinliğin oldukça faydalı olduğunu düşünüyorum. Burada en önemli amacımız kitap ve kütüphane alışkanlığı kazandırmak. Bu alışkanlıkta küçük yaşta kazanılmalıdır. Bu nedenle biz kütüphane ve kitabı ne kadar küçük yaşta öğrencilerimize kazandırabilirsek kalıcı bir etki oluşturmuş oluruz. Bu etkinlik bizim için ayrı bir önem arz ediyor. Bu tür etkinliklerin devam etmesi bizim için büyük bir amaç olacaktır. Hiçbir kitaplık kütüphaneler kadar zengin değildir. Bu amaç ile yapmış olduğumuz kütüphane gezimizde, miniklerimiz kitapları inceleyip kütüphane kuralları hakkında bilgi sahibi oldular” diye konuştu.