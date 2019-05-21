Anaokulu çocuklarından 100 Bandırma Vapuru maketi

Samsun'da Milli Mücadele'nin 100. yılında anaokulu öğrencileri çeşitli malzemelerden 100 Bandırma Vapuru maketi yaptı.

Samsun Canik ilçesi Gülbahar Hatun Anaokulu tarafından Samsun İl Milli Eğitim Müdürlüğünün başlattığı ‘Maarif Hareketi' kapsamında hazırlanan proje ile öğrenciler Bandırma Vapuru'nun maketlerini plastik pet şişe, ip, düğme, pul vb. malzemelerle yaptı.

Maketler Samsun İl Milli Eğitim Müdürü Coşkun Esen ve Canik İlçe Milli Eğitim Müdürü Mustafa Uzunlar'ın Bulvar AVM'de açılışını gerçekleştirdiği “100.yılda 100 Bandırma Vapuru sergisi” ile sergiledi.

Mustafa Kemal Atatürk'ü kurmaylarıyla birlikte 9.Ordu müfettişi olarak İstanbul'dan Samsun'a getiren, bağımsız Türkiye Cumhuriyeti'ne giden yolda çok önemli bir görevi yerine getiren Bandırma Vapuru, Milli Mücadele'nin 100.yılında Samsun' un farklı ilçelerde yaşayan okulöncesi çocuklarının ellerinden çıkan eserlerle sergilendi.

Proje ile kültürel miras bilincini kazandırmak, okulöncesi çağı çocuklarında yaşadığı bölgenin kültürel ve tarihsel özellikleri hakkında farkındalık sağlanması amaçlanıyor. Projeye il merkezi ve ilçelerindeki okulöncesi okullar tarafından destek verildi. İki gün boyunca açık kalan sergiyi çok sayıda vatandaş ziyaret etti.

Ayrıca yine Gülbahar Hatun Anaokulu öğrenci, öğretmen ve velilerinin katkılarıyla hazırlanan ve denizin kirlenmemesi için balıkların yem olarak yiyebileceği gofret ve kâğıt helva ile hazırlanan 100 Bandırma Vapuru maketi öğrencilerle birlikte denize bırakıldı.