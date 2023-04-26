Anaokulu öğrencilerine 23 Nisan Çocuk Şenliği düzenlendi

İlk Kıvılcım Anaokulu tarafından okul bahçesinde düzenlenen programa Havza Belediye Başkanı Sebahattin Özdemir, Havza Milli Eğitim Müdürü Mehmet Oğuz Ertuğ, okul idarecileri, anaokulu öğrencileri ve velileri katıldı.

İlk Kıvılcım 23 Nisan Çocuk Şenliğin programında çocuklar akıl oyunları, deneyler, ebru, yüz boyama ve geleneksel çocuk oyunları etkinliklerine atıldılar ayrıca okul bahçesine kurulan stantta çocuklara pamuk şeker ve patlamış mısır ikram edildi.

Okul Müdürü Galip Seven yaptığı olduğu açıklamada; “Gazi Mustafa Atatürk'ün çocuklara hediye etmiş olduğu 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramını geleceğin gençleri çocuklarımız ile birlikte Baharın geldiği bu günlerde kutlamaktan mutluyuz” dedi.

Havza Belediye Başkanı Sebahattin Özdemir programda çocuklar ile bir araya gelerek 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramlarını kutladı.