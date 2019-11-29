İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Anaokulu öğrencilerine organlar anlatıldı

Samsun’da anaokulu öğrencilerine Üroloji Uzmanı Dr.

Samsun'da anaokulu öğrencilerine Üroloji Uzmanı Dr. Öğr. Üyesi Mehmet N. Mercimek tarafından organlar anlatıldı.


Liv Hospital Samsun Hastanesi, anaokulu öğrencileri ile bilim etkinliğinde bir araya geldi. Üroloji Uzmanı Dr. Öğr. Üyesi Mehmet N. Mercimek, bilim etkinliğinde anaokulu öğrencileri ile buluştu.


Dr. Mehmet N. Mercimek, görsel materyaller eşliğinde öğrencilere organlar ile ilgili bilgilendirme yaptı, meraklı öğrencilerden gelen soruları yanıtlandı. İnteraktif bir ortamda gerçekleşen etkinliğin sonunda öğrencilere hikâye kitabı ve boyama kalemi hediye edildi.


4-5 yaş arası çocuklarda belli başlı organların tanıtılmasının önemine dikkat çeken Dr. Mercimek, “Çocukların organlarını tanıması, kişisel gelişim açısından kendinin farkında olma ve kelime dağarcığının gelişmesine yardımcı olur. Ayrıca çocuklarda merak duygusunu arttırarak öğrenmeye teşvik eder. Bu nedenle bilim etkinliğine katılarak, miniklerimizi bilgilendirdik” dedi.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.