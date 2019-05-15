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Anaokulunda İngilizce oyun

Samsun Bafra Şehit Burak Perçin Anasınıfı’nda “Ailemle İşte Oyun" ve "STEM ve Eğlenceli Ders Materyalleri Aile Katılımı" projesi sergisinin açılışı yapıldı.

Samsun Bafra Şehit Burak Perçin Anasınıfı'nda “Ailemle İşte Oyun" ve "STEM ve Eğlenceli Ders Materyalleri Aile Katılımı" projesi sergisinin açılışı yapıldı.


Şehit Burak Perçin İlkokulu Anasınıfı öğretmenleri Ayşe Öz ve Nurdan Tosun tarafından Samsun Maarif Hareketi kapsamında hazırladıkları "Ailemle İşte Oyun" ve "STEM ve Eğlenceli Ders Materyalleri Aile Katılımı" proje sergisinde velilerle birlikte yıl boyunca ortaklaşa yapılan etkinlikler sergilendi.


Sergi açılışının ardından Şehit Burak Perçin İlkokulu İngilizce Öğretmeni Derya Demirbilek'in maarif hareketi kapsamında hazırladığı ve öğrencilere sunduğu İngilizce Tiyatro "Snow White and Seven Dwarfs"(Pamuk Prenses ve Yedi Cüceler) adlı oyun sergilendi.

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