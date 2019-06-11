Anaokulunda Survivor

Samsun Alaçam Anaokulu müdürlüğü tarafından 2018-2019 yılı kapanış programı etkinlikleri çerçevesinde okul bünyesinde öğrenciler ve velilerin katılımı ile "Survivor" yarışması düzenledi.

Alaçam Anaokulu öğrencileri ve velilerinin ünlü "Survivor" yarışmasındaki benzer parkurlar Alaçam Şehir Stadyumunda çim alana kuruldu. Kurulan parkurlarda öğrenciler hem yarıştı hem çok eğlendiler. Tüm yaş gruplarına uygun olan bu aktivite özel animatör eğitmenlerin gözetiminde gerçekleştirildi.

Alaçam Anaokulu Müdürü Nagihan Çağlak Bay, "Okulların kapanmasına az bir süre kalmasına yakın yaptığımız bu aktiviteler öğrencilerimizin hem moral açısından hem de eğlence tarzında yarışma yaparak aileleri tarafından yarıştırılarak eğlendiler. Anaokulu olarak bizler her zaman öğrencilerin yanında olarak onlara elimizden gelen bütün imkanlar sağlamak ve onlara iyi bir gelecek için çalışıyoruz" dedi.