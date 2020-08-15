İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Anıt Park'ta içki içip sızan genç kadın arkadaşının evinde ölü bulundu

Samsun’da Anıt Park’ta sürekli içki içip sızan 27 yaşındaki genç kadın, arkadaşının evinde ölü olarak bulundu.

Samsun'da Anıt Park'ta sürekli içki içip sızan 27 yaşındaki genç kadın, arkadaşının evinde ölü olarak bulundu.



Olay, Samsun'un İlkadım ilçesi Liman Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Anıt Park'ta zaman zaman aldığı alkolün etkisiyle sızıp kalan 27 yaşındaki Leyla T., arkadaşının evinde ölü olarak bulundu. Genç kadının ölümü şüpheli bulundu ve olayla ilgili soruşturma başlatıldı. Leyla T.'nin cesedi otopsi için Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı. Kesin ölüm sebebinin otopsi sonucu belli olacağı öğrenildi.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.