İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Anıt Park'taki çiçekler yenilendi

Samsun’un simge mekanlarından biri olan Anıt Park’taki çiçekler, mevsim çiçekleriyle değiştirildi.

Samsun'un simge mekanlarından biri olan Anıt Park'taki çiçekler, mevsim çiçekleriyle değiştirildi.


Atatürk'ün Kurtuluş Savaşı'nı başlatmak için Samsun'a çıkışını simgeleyen Atatürk Anıtı'nın bulunduğu Anıt Park, yaza hazır hale getiriliyor. Samsun Büyükşehir Belediyesi Park ve Bahçeler Dairesi Başkanlığı'na bağlı ekipler, mevsimi geçen çiçekleri yenileriyle değiştirdi. Anıtın çevresindeki ve parkta bulunan alanlar, mevsim çiçekleriyle rengarenk bir görüntüye kavuşturuldu.


Atatürk Anıt Park'a sardunya, cam güzeli, akşam sefası ve birçok çiçek türü dikildi.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.