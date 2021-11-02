İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

Whatsapp İhbar Hattı

Ankara merkezli FETÖ operasyonda Samsun'da 1 kişi gözaltına alındı

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen FETÖ operasyonunda Samsun’da 1 kişi gözaltına alındı.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen FETÖ operasyonunda Samsun'da 1 kişi gözaltına alındı.


Edinilen bilgiye göre, Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen FETÖ/PDY soruşturması kapsamında bu sabah düzenlenen eş zamanlı operasyonda Samsun'da Samsun Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından özel sektör çalışanı H.C.Y. gözaltına alındı. Gözaltına alınan FETÖ şüphelisi, Samsun Emniyet Müdürlüğüne götürüldü. Soruşturma devam ediyor.

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.