Ankara merkezli Samsun'da FETÖ operasyonu: 32 gözaltı

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturmada, 2010 yılında yapılan Polislikten Komiserliğe Geçiş Sınavı'nda FETÖ üyelerinin yazılı sınav öncesinde sınav sorularına erişerek sınav sorularını örgüt üyelerine verdiklerinin tespiti üzerine, sınav sorularının verildiği illerle eş zamanlı operasyon düzenlendi.

Samsun Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince Samsun merkezli Ordu, Tokat, Sivas, Tekirdağ, Kocaeli, Hatay ve Ankara illerini kapsayan operasyonda 14 şüpheli 'FETÖ'ye üye olmak, kamu kurum ve kuruluşu aleyhine dolandırıcılık, resmi belgede sahtecilik' suçlarından gözaltına alındı.

Samsun KOM Şube Müdürlüğü ekipleri, söz konusu operasyon kapsamında ayrıca Ordu, Sivas, Diyarbakır, Amasya, Bursa, Sinop, Erzurum, Giresun, Elazığ, Ankara, Batman, Tokat ve Kayseri illerinde aranan 18 zanlıyı yine komiserlik sınavlarıyla ilgili gözaltına aldı. Söz konusu şahısların da haklarında yakalama kararı bulunan illere gönderilecekleri öğrenildi.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.