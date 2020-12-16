Ankara'dan geldiği Samsun'da mide küçültme ameliyatı oldu, fazla kilolarından kurtuldu

Ankara'dan geldiği Samsun'da mide küçültme ameliyatı olan Kezban Sökmen, 100 kilodan 56 kiloya düşerek ideal kilosuna kavuştu.

Ankara'da yaşayan Kezban Sökmen, Samsun'da Büyük Anadolu Hastaneleri Genel Cerrahi Uzmanı Opr. Dr. Volkan Kınaş'a mide küçültme ameliyatı oldu. Sökmen, mide ameliyatı sonrası 100 kilodan 56 kiloya düştü.

Aşırı kilo problemi yaşayan kişilerin başvurduğu alternatif bir yöntem olan mide küçültme operasyonunun zayıflamada etkin rol oynadığını ifade eden Genel Cerrahi Uzmanı Opr. Dr. Volkan Kınaş, "Kişi yaşadığı aşırı kilo sorunundan yaptığı diyet ve egzersiz programları ile zayıflamaya yönelik istediği sonucu alamayabiliyor. Mide küçültme operasyonu ile aşırı kilo problemi yaşayan hastaların kilo vermelerine önemli ölçüde yardımcı olmaktadır. Hastanın ideal kilosuna inmesinde ve kiloya bağlı olarak yaşadığı sağlık sorunlarının tedavisinde son derece etkili bir yöntemdir. Yöntem ile detaylı bilgileri sağlık kuruluşlarından alınabilir” dedi.

Yöntem sonrası az gıda, az kalori

Mide küçültme yöntemi hakkında bilgi veren Opr. Dr. Volkan Kınaş, “Bu yöntem ile mide bağırsak sistemindeki açlık-tokluk ve kan şekeri kontrolü sağlayan hormonlar üzerinde büyük bir değişim sağlanmaktadır. Midenin küçülmesiyle birlikte hastamız daha az gıda ve kalori alınacağı için doğal olarak zayıflamaya başlar. Yaşanan bu süreçte vücut fazla strese maruz kalmadığı için yaşanabilecek psikolojik travmalardan da hastamız uzak kalır. 100 kilo ile Ankara'dan kliniğimize başvuran Kezban Sökmen'e de uyguladığımız mide küçültme ameliyatı sonrası verdiğimiz programa uyarak kısa bir zaman içinde 56 kiloya düşerek ideal kilosuna kavuştu. Hastamıza sağlıklı uzun ömürler diliyoruz" diye konuştu.