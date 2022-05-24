Ankara'dan Samsun'a gelip tarlaya girdi, sigortasını bozdurup toprağa yatırdı

Samsun Büyükşehir Belediyesi'nin tarımsal üretimde desteklediği kadın girişimcilerden Gülşen Hekimoğlu, aldığı desteklerle tıbbi ve aromatik bitkiler yetiştiriyor. Bireysel emeklilik sistemindeki parasını bozdurup toprağa yatıran ve sonrasında aldığı desteklerle tarlasında kadın çiftçileri istihdam eden Hekimoğlu, ürünlerini markalaştırıp paketleyerek satışa sunmaya hazırlanıyor.

Verimli ovalara sahip Samsun'da tarımsal üretimi geliştirmeye ve yaygınlaştırmaya çalışan Büyükşehir Belediyesi, birçok sektörde kullanım alanı yaygın ve katma değeri yüksek alım garantili ürünlerden Tıbbi ve Aromatik Bitki Yetiştiriciliği Projesi'ne devam ediyor. Bafra, Havza ve 19 Mayıs ilçelerinin kırsal mahallelerini aromatik bitkilerden salep, nane, kekik, defne, adaçayı, ekinezya ve lavanta üretim merkezi haline getirmeyi hedefleyen belediye, çiftçilere ve girişimcilere yönelik desteklerini sürdürüyor.

Samsun'da çiftçi oldu

2021 yılında dağıtılan toplam 225 bin 500 adet aromatik bitki fidesini toprakla buluşturan çiftçiler, su deposu ve damla sulama sistemi destekleriyle de ürünlerini daha sağlıklı yetiştiriyor. Bunlardan birisi de iki yıllık çiftçi Gülşen Hekimoğlu. Bireysel emeklilik sisteminde biriken parasını çekerek hayalini gerçekleştirmek için kızıyla birlikte Ankara'dan Samsun'a gelen Hekimoğlu, eşinin de katkısıyla Bafra ilçesinde aldığı tarlasında Salep üretimine başladı. İlaveten Havza ilçesi Kale Mahallesi'nde de nane yetiştiren genç çiftçi, istihdam ettiği yöre kadınlarıyla hasat öncesi bakım temizliği yapıyor.

Kooperatif kurdu

Geçen yıl büyük emekle yetiştirdiği az miktardaki ürünlerini Çorum ve Adana'ya satan Gülşen Hekimoğlu, bu yıl ise daha çok rekolte bekliyor. Kendisi gibi girişimci ruhlu kadınlara önderlik yapmak için Bafra ilçesinde Dönüşüm Kadın Girişimi Üretim ve İşletme Kooperatifi'ni kuran Hekimoğlu, kadın üyelerini de üretime geçirdi. Üyeleriyle ortak üretim alanı oluşturan Gülşen Hekimoğlu, paketlenmiş ürünlerini markalaştırarak satışa sunacak.

Yüksek rekolte bekliyor

Üretme arzusunu Samsun Büyükşehir Belediyesi Tarımsal Hizmetler Dairesi Başkanlığı'nın destekleriyle yerine getirdiğini söyleyen Gülşen Hekimoğlu, “Üretmemek beni çok mutsuz ediyordu. Çocuğumu büyüttükten sonra ne yapabilirim diye düşünerek araştırmalara başladım. Arazide çalışmayı sevdiğim için Samsun'daki salep üretimini duydum. Bireysel emeklilikte biriken paramı bozdurarak kızımla birlikte Ankara'dan Samsun'a gelip Bafra'daki 100 metrekarelik alanda salep üretimine girdim. Çiftçi eğitimlerine katıldım. Tıbbı ve aromatik bitki üretmemi çeşitlendirmek için ne tür desteklere ihtiyacım olduğunu belirledim. Büyükşehir Belediyesi'nden fide ve tarla içi sulama destekleri aldım. Bunun yanında arazi satın alarak öz sermayemden 400 bin TL'lik yatırım yaptım. Geçen yıl az da olsa yetiştirdiğim ürünleri sattım. Ama bu yıl çok umutluyum. Nane fiyatları henüz belirlenmedi ama bu sene yaş nanede 20 ton, kekikte de 10 ton rekolte ve karşılığında da 60 bin liralık gelir bekliyorum. Gerçekleştirebilirsem üretim alanımı artıracağım” bilgisini verdi.

Ürünler markalaşarak satılacak

Çevresindeki kadınları üretime teşvik ettiğini anlatan Hekimoğlu, “Girişimci ruha sahip arkadaşlarıma önderlik ederek önce çiftçi olmalarını sağladım sonra da kooperatif kurduk. Üyelerimin hepsi eğitimli ve şehirde yaşayan kadınlardı. Hepsi tarlalarına gidip destekler alarak üretim yapıyorlar. Bu destekler, kadın girişimciler için çok önemli. Çünkü kadınlar bu tarz işlere girerken sermaye problemi yaşıyorlar. Destek alamasaydım belki cesaret edemeyecektim ve üretim yapamazdım. Bunlar üreten kadınlar için ciddi destekler ve bizleri çok rahatlattı. Tesis yatırım maliyetlerimin büyük bölümünü karşıladı. Bu sene ortak üretim alanı ve marka tesciliyle ilgili çalışmalara başladık. Kendi markamızı oluşturup paketleyip hem internet üzerinden hem de kooperatifimiz üzerinden satışa çıkaracağız. Alın teriyle üretim yapan kadınlara destek veren Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Demir ve ekibine çok teşekkür ediyorum” şeklinde konuştu.

Başkan Demir başarılar diledi

Tarımsal üretimde pozitif ayrımcılık yapıp kadın girişimcileri desteklemeye devam edeceklerini belirten Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Demir ise “Kadın istihdamına yönelik projelerimizden bir tanesi de tıbbi ve aromatik bitkilerin geliştirilerek yaygınlaştırılmasıdır. Verdiğimiz desteklerle şehrimiz, salep ve defne üretiminde önemli merkezlerden biri haline geldi. Bölgemizi uyumlu ve adaptasyonu yüksek diğer tıbbi ve aromatik bitki çeşitleriyle desteklerimiz devam edecek. Kadın çiftçilerimize üretimlerinde kolaylıklar ve başarılar diliyorum” ifadelerini kullandı.