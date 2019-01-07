Ankesör operasyonunda 1 tevkif, 9 adli kontrol

Samsun merkezli 14 il ve Kıbrıs'ı kapsayan Fethullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) soruşturması kapsamında örgütün mahrem sorumlularıyla ankesörlü telefondan görüşme yaptıkları tespit edilen 9'u rütbeli askerle 1'i mahrem sorumlu olmak üzere adliyeye sevk edilen 1 şahıs tutuklanırken, 9 şüpheli ise mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Samsun Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından FETÖ soruşturması kapsamında örgütün mahrem sorumlularıyla ankesörlü telefondan görüşme yaptıkları tespit edilen askeri personellere yönelik Samsun Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri Perşembe sabahı Samsun merkezli Ankara, Bingöl, Kırklareli, Siirt, Tekirdağ, Elazığ, Mersin, Çanakkale, Adana, Eskişehir, İzmir, Sakarya ve Sivas illeriyle Kıbrıs'ta eş zamanlı operasyon düzenledi.

Operasyon kapsamında 7 muvazzaf astsubay ve 2 muvazzaf uzman çavuş ile birlikte örgütün 5 mahrem sorumlusu yakalanarak gözaltına alındı. Örgütün mahrem sorumlusu 4 zanlının sorgusu devam ederken, soruşturması tamamlanan 9'u rütbeli asker, 1'i mahrem sorumlu 10 şahıs Samsun Adliyesine sevk edildi. Nöbetçi mahkemeye ifade veren 1 asker tutuklanarak Samsun T Tipi Kapalı Cezaevine gönderilirken, 1'i mahrem sorumlu 8'i asker 9 kişi ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.