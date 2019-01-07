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Ankesör operasyonunda 9'u asker 10 zanlı adliyede

Samsun merkezli 14 il ve Kıbrıs’ı kapsayan Fethullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) soruşturması kapsamında örgütün mahrem sorumlularıyla ankesörlü telefondan görüşme yaptıkları tespit edilen 9’u rütbeli askerle 1’i mahrem sorumlu olmak üzere 10 şahıs adliyeye sevk edildi.

Samsun merkezli 14 il ve Kıbrıs'ı kapsayan Fethullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) soruşturması kapsamında örgütün mahrem sorumlularıyla ankesörlü telefondan görüşme yaptıkları tespit edilen 9'u rütbeli askerle 1'i mahrem sorumlu olmak üzere 10 şahıs adliyeye sevk edildi.


Samsun Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından FETÖ soruşturması kapsamında örgütün mahrem sorumlularıyla ankesörlü telefondan görüşme yaptıkları tespit edilen askeri personellere yönelik Samsun Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri Perşembe sabahı Samsun merkezli Ankara, Bingöl, Kırklareli, Siirt, Tekirdağ, Elazığ, Mersin, Çanakkale, Adana, Eskişehir, İzmir, Sakarya ve Sivas illeriyle Kıbrıs'ta eş zamanlı operasyon düzenledi. Operasyon kapsamında 7 muvazzaf astsubay ve 2 muvazzaf uzman çavuş ile birlikte örgütün 5 mahrem sorumlusu yakalanarak gözaltına alındı. Örgütün mahrem sorumlusu 4 şüphelinin sorgusu devam ederken, soruşturması tamamlanan 9'u rütbeli asker, 1'i mahrem sorumlu 10 zanlı Samsun Adliyesine sevk edildi.

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