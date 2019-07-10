İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Anne adayları VM Doğum Akademisi'nde

VM Medical Park Samsun Hastanesi anne adaylarını bilinçlendirmek üzere düzenlediği VM Doğum Akademisi yaz sezonunu açtı.


Anne adaylarını fiziksel, bedensel, duygusal olarak doğum ve doğum sonrası sürece hazırlamak amacıyla VM Doğum Akademisinde eğitimler veren hekim ve uzmanlar geçtiğimiz iki hafta sonu annelerle buluşarak dersler verdi. Verilen eğitimler beslenme, doğum, prenses doğum, gebelik ve lohusalık psikolojisi gibi konuları içerirken Bebek Kurabiyesi Atölyesi ve Hamile Yogası da anne adaylarının ilgi odağı oldu. Mezuniyet töreni, sertifika takdimi, pasta kesimi ve hediye dağıtımı ile haziran ayı VM Doğum Akademisi sona erdi.


Bir sonraki akademi programının sosyal medya hesaplarından duyurulacağı bilgisi verildi.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.