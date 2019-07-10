Anne adayları VM Doğum Akademisi'nde

Anne adaylarını fiziksel, bedensel, duygusal olarak doğum ve doğum sonrası sürece hazırlamak amacıyla VM Doğum Akademisinde eğitimler veren hekim ve uzmanlar geçtiğimiz iki hafta sonu annelerle buluşarak dersler verdi. Verilen eğitimler beslenme, doğum, prenses doğum, gebelik ve lohusalık psikolojisi gibi konuları içerirken Bebek Kurabiyesi Atölyesi ve Hamile Yogası da anne adaylarının ilgi odağı oldu. Mezuniyet töreni, sertifika takdimi, pasta kesimi ve hediye dağıtımı ile haziran ayı VM Doğum Akademisi sona erdi.

Bir sonraki akademi programının sosyal medya hesaplarından duyurulacağı bilgisi verildi.