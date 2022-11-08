Anne emeği ürünler hastanede

Kanser hastalarına umut olmak amacıyla Medicana Int. Samsun LÖSEV Lösemili Çocuklar Sağlık ve Eğitim Vakfı kuruluşu olan LSV Dükkân ürünlerinden oluşan anne emeğiyle üretilen ürünleri hastane ana girişinde kurulan stantta ziyaretçilerle buluşturdu.

Medicana Int. Samsun Hastanesi Başhekimi Opr. Dr. Murat Küsdül, "Sosyal sorumluluk projeleriyle lösemili çocuklarımıza ulaşmak bizleri çok mutlu ediyor. Stanttan alınan her ürün kanser hastası çocuklarımız için yeni bir umut kaynağı oluyor" ifadelerini kullandı.

“Sosyal sorumluluk projelerini her zaman önemsiyoruz"

Medicana Int. Samsun Hastanesi Genel Müdürü Güner Armutlu ise “2-8 Kasım Lösemili Çocuklar Haftası kapsamında 2 gün boyunca hastanemizde lösemili çocuklarımızın anne emeği ürünler için stant açtık. Onlar için bir şeyler yapmak fayda sağlamak bizim için çok önemli. Sosyal sorumluluk projelerini her zaman önemsiyoruz" dedi.