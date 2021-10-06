Anne sütü bebeğin yaşına ve durumuna uygun değişim gösteriyor

Yeşim Çınar Yakar, 1-7 Ekim Emzirme Haftası'nda anne sütünün önemine değinerek, "Anne sütü, yeni doğanda optimum büyüme ve gelişme için gerekli olan tüm sıvı, enerji ve besin ögelerini içeren, biyo yararlılığı yüksek, sindirimi kolay doğal bir besindir” dedi.

Medicana Samsun Hastanesi Yeşim Çınar Yakar, doğumdan sonra ilk 5 günde salgılanan süte kolostrum dendiğini ifade ederek, “Anne sütü bileşiminin en önemli özelliği bebeğin yaşına ve durumuna uygun değişim göstermesidir. Olgun süte oranla daha fazla bulunan antienfektif öğeler, A vitamini, sodyum ve çinko bebeği ilk birkaç gün içerisinde enfeksiyonlardan korumaktadır. Kolostrum, bebeğin gastrointestinal sistemini immünoglobülinler ile mukozal bir tabaka oluşturarak kaplar ve böylece yeni doğan bebeği dış ortamdan gelecek patojen mikroorganizmalara karşı korur” diye konuştu.

Anne sütünün faydaları hakkında bilgilendirmelerde bulunan Dr. Yakar, "Anne sütü içeriğinde yer alan proteinler bebeğin 6. aya kadar ihtiyacı olan proteinleri tek başına sağlar. Yağda ve suda eriyen tüm vitaminler. Mineral oranı ise yenidoğan bebeğin böbrekleri ile uyumlu olacak miktardadır. Lipidler yani doymuş ve doymamış yağ asidi açısından zengindir. Yağ oranı yeterince yüksektir. Bebeğin doymasını sağlayacak kaloriye sahiptir. Sinir sistemi gelişimini sağlayan galaktolipitler açısından zengindir. İçeriğindeki karbonhidratlar sayesinde kalsiyum emilimini sağlar. Her zaman sterildir, ısı derecesi idealdir. Besin öğesi bileşimi Koruyucu etmenler Ig'ler içerir. Sindirime yardımcı aktif enzimler hormonlar ve büyüme faktörleri antioksidanlar içerir” şeklinde konuştu.