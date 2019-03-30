Anne ve baba adaylarına eğitim

SAMSUN (İHA) – Samsun'da anne ve baba adaylarına uzman doktorlar tarafından eğitim veriliyor.

Bir yıl önce Liv Hospital Samsun'un hizmet vermeye başladığı Liv Anne-Baba Atölyesi'nin üçüncü turu gerçekleşti. Geçen yıl mayıs ayında anne ve baba adaylarına kapılarını açan Liv Hospital Samsun, “Bilinçli anne baba, sağlıklı bebek” mottosuyla çıktığı yola devam ediyor. Uzman kadrosu, eğitim hemşireleri ve yönetimi anne ve baba adaylarına; bebek sağlığı, gebelik döneminde psikolojik duygu durumları, normal doğum, sezaryen doğum, doğum çantasında olması gerekenler, Liv'de doğum, emzirme ve anne sütü, gebelikte fizyolojik değişiklikler, gebelik testleri, normal doğumu kolaylaştıran egzersizler, lohusa psikolojisi, gebelik sürecinde anne ve baba adayı neler yapmalı gibi konularda eğitim veriyor.

Bugün Liv Anne-Baba Atölyesi'nin 3. turunda Kadın Sağlığı Kliniği'nden Opr. Dr. Seher Sarı, Anestezi ve Reanimasyon Kliniği'nden Uzm. Dr. Özen Demirbilek, Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Kliniği'nden Uzm. Dr. Eren Yıldırım, Psikiyatri Kliniği'nden Uzm. Dr. Arda Kazım Demirkan, Çocuk Sağlığı Kliniği'nden Dr. Öğr. Üyesi Emel Şen ve Otelcilik Hizmetleri Müdür Yardımcısı Esengül Tütüncüoğlu anne-baba adaylarını bilgilendirdi. Atölyede anne ve baba adaylarına isimleri yazan kişiye özel hediyeler ve ikramlıklar takdim edildi.

İki haftalık süre zarfında gerçekleştirilecek olan atölyenin bir sonraki eğitimi 6 Nisan Cumartesi günü saat 12.00'de yapılacak.