Anneler için söylediler

İlkadım Belediyesi Türk Sanat Müziği (TSM) Korosu, 14 Mayıs Anneler Günü'ne özel bir konser verdi.

Şef Erdal Şahin yönetiminde Acem Tekkesi Kültür ve Sohbet Evi'nde sahneye çıkan İlkadım TSM Korosu, anneler için sevilen eserleri seslendirdi. Sanat müziği ve hareketli parçalarla izleyicileri hem hüzünlendiren hem de coşturan koro, annelere unutamayacakları bir gece yaşattı.

“Hayattaki en kıymetli hazinelerimiz annelerimiz”

Karşılıksız ve sınırsız sevgiyi, şefkati ve fedakarlığı annelerden öğrendiklerini vurgulayan İlkadım Belediye Başkanı Necattin Demirtaş, "Hayattaki en kıymetli hazinelerimiz annelerimizdir. Ana bizim hep baş tacımız olmuştur. İnancımız da analarımızın ayağının altına cenneti koymuştur. İşte ana bizim için o kadar kutsal, o kadar değerlidir. Onların ellerinden öpelim, çok sıkı sarılalım. Bu toprakların vatan olmasında kanıyla canıyla her şeyi ile mücadele eden aziz şehitlerimizin annelerini, Hayme Hatun'dan Zübeyde Hanım'a kadar nice kahramanlar yetiştiren annelerimizi, saygı ve şükranla anıyorum” dedi.

Gecenin finalinde ise İlkadım Belediyesi Başkan Yardımcısı Şerif Mırık, Şef Erdal Şahin'e çiçek takdim etti. Toplu çekilen hatıra fotoğrafı ile gece son buldu.