Annesini hastanede darp etti

Samsun'da hastanede kocasının yanında refakatçı olarak kalan yaşlı kadın, oğlu tarafından darp edildi.

Olay, Samsun'un İlkadım ilçesi Kıran Mahallesi'nde bulunan Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesinin hematoloji servisinde saat 13.30 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, kalp hastası olan eşi M.K.'nin (78) hastanede refakatçı olarak yanında kalan 75 yaşındaki Satı K. iddiaya göre hastanede oğlu H.H.K.'nin (48) saldırısına uğradı. Annesini darp ettiği iddia edilen H.H.K. hastaneden kaçtı. Yaşlı kadının hastane odasında feryatları üzerine odaya koşan sağlık çalışanları yaşlı kadını yerde yatar halde buldu. Kendisine oğlunun saldırdığını söyleyen Satı K. hastanenin acil servisinde tedavi altına alındı. Olay polise haber verildi.

Olayın şokunu uzun süre üzerinden atamayan yaşlı kadın kendisine oğlunun saldırdığını söyledi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.