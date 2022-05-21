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Annesinin üzerlerine kapıyı kilitlediği çocuk balkondan düştü

Samsun’da annesinin kapıyı üzerlerine kilitleyip pazara giden 6 yaşındaki çocuk kardeşi ile oyun oynarken balkondan düşerek hastanelik oldu.

Samsun'da annesinin kapıyı üzerlerine kilitleyip pazara giden 6 yaşındaki çocuk kardeşi ile oyun oynarken balkondan düşerek hastanelik oldu.



Olay, Samsun'un İlkadım ilçesi Zeytinlik Mahallesi'nde saat 19.30 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, annesinin evin kapısını üzerine kilitlediği Afganistan uyruklu 6 yaşındaki Maysam H.Z., 9 yaşındaki kardeşi ile birlikte birinci kattaki evlerinin balkonunda oyun oynarken aşağı düştü. Yaralanan çocuk 112 ekipleri tarafından ambulansla Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Maysam H.Z.'nin hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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