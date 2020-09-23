Anonslu ‘maske' uyarısı

Yeni uygulama hakkında bilgi veren İlçe Sağlık Müdürü Dr. Şevki Gülay, “Amacımız toplumumuzun farkındalığını arttırmak, dikkati yoğunlaştırmak, korunma yollarını daha iyi hatırlatmak, insanların unutmamasını sağlamak için yeni olan bu uygulamayı sahalarda sürdürüyoruz. Bu uygulama Çarşamba'da ilk kez yapılıyor. İleriye doğru devam edecek, araç sayısında da artış olabilir. İnsanlarımızı maskeye alıştırmak, hijyene ve mesafeye uygun davranmak konusunda hala ciddi eksikliklerimiz var. Bu yüzden amacımız ilçemizi, ülkemizi bu hastalıktan korumak ve virüsü tamamen yok etmek” dedi.