İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Anonslu ‘maske' uyarısı

Samsun Valiliği tarafından İl Sağlık Müdürlüğü ekiplerince ilçe ilçe gezilerek pandemi dönemine ilişkin alınan tedbirler ve yapılması gerekenler hakkında gezici araçlarla anonslar yapılmaya başlandı.


Yeni uygulama hakkında bilgi veren İlçe Sağlık Müdürü Dr. Şevki Gülay, “Amacımız toplumumuzun farkındalığını arttırmak, dikkati yoğunlaştırmak, korunma yollarını daha iyi hatırlatmak, insanların unutmamasını sağlamak için yeni olan bu uygulamayı sahalarda sürdürüyoruz. Bu uygulama Çarşamba'da ilk kez yapılıyor. İleriye doğru devam edecek, araç sayısında da artış olabilir. İnsanlarımızı maskeye alıştırmak, hijyene ve mesafeye uygun davranmak konusunda hala ciddi eksikliklerimiz var. Bu yüzden amacımız ilçemizi, ülkemizi bu hastalıktan korumak ve virüsü tamamen yok etmek” dedi.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.