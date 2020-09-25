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Anonslu maske uyarısı

Samsun İl Sağlık Müdürlüğü ve Alaçam Toplum Sağlığı Müdürlüğü tarafından vatandaşlar maske konusunda bildiri ve anonsla uyarıldı.


İl Sağlık Müdürlüğü ekiplerince ilçe ilçe gezilerek pandemi dönemine ilişkin alınan tedbirler ve yapılması gerekenler hakkında detaylı bilgi veriliyor. Gezici araçlarla Alaçam Toplum Sağlığı Müdürü Ertan Baş, Sağlık Memuru Özdemir Gültekin, Sağlık Memuru Mehmet Levent Sürek ve Belma Tablı'nın katılımı ile anonslar yapıldı.


Yeni uygulama hakkında bilgi veren Alaçam Toplum Sağlığı Müdürü Ertan Baş, “Amacımız toplumumuzun farkındalığını arttırmak, dikkati yoğunlaştırmak, korunma yollarını daha iyi hatırlatmak, maske takılmasının ve hijyenin devamlı kullanılmasının insanların unutmamasını sağlamak. Bunun için yeni olan bu uygulamayı sahalarda sürdürüyoruz. Bugün Alaçam Cumhuriyet Meydanı, Belediye, Pazar, Lise ve Bafra Caddeleri üzerinde bulunan halkımızı hem denetledik hem de pandemi sürecinde neler yapabilirler, nasıl önlem alabilirler onları anlattık” dedi.

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