Anten ayarlamak için çıktığı çatıdan düşen şahıs ağır yaralandı

Samsun'un Bafra ilçesinde anteni ayarlamak için çıktığı 3 katlı binanın çatısından düşen şahıs ağır yaralandı.

Olay, Kızılırmak Mahallesi Kızılırmak Sokak'ta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, anten düzeltmek için 3 katlı binanın çatısına çıkan Serdar Saraç (41), dengesini kaybederek 10 metre yükseklikten bina boşluğuna düştü. Yakınlarının haber vermesi üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Ağır yaralanan şahıs, itfaiye ve polis ekiplerince düştüğü yerden alınarak ambulansa taşıdı. Saraç, daha sonra Bafra Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Olayla ilgili inceleme sürüyor.