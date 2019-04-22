Antibiyotik kullanımına karşı konserle farkındalık oluşturuldu

SAMSUN (İHA) – Samsun İl Sağlık Müdürlüğü'nce antibiyotiğin doğru kullanımına karşı toplumda farkındalığın artırılmasına yönelik, Halk Müziği ve Kültür Sanat Derneği Türk Halk Müziği Korosu'nca konser verildi.

Gereksiz ve uygun olmayan ilaç kullanımı tüm dünyada olduğu gibi Türkiye'de de insan sağlığını olumsuz etkileyen ciddi bir sorun. Dünya Sağlık Örgütü'nün önerileri doğrultusunda bu sorunun önüne geçilmesi, halkta ve sağlık çalışanlarında akılcı ilaç kullanımı ile ilgili farkındalık, bilgi ve bilinç düzeyini artırarak bu yönde davranış değişikliği oluşturulmasının sağlanması amacıyla Samsun'da “Akılcı İlaç Kullanımı Programı” yürütülmekte.

Konser verildi

Yapılan birçok araştırma, hekim ve müzisyenlerin, depresyondan kansere, yüksek tansiyondan kronik ağrılara, migrenden uyuşturucu madde bağımlılığına kadar geniş bir sahada müziği kullandıklarını göstermekte. Müziğin sağlıkla olan ilişkisinden yola çıkarak hem müzikseverlere ulaşmak hem de müziğin ritminde akılcı ilaç kullanımına dikkat çekmek amacıyla konser verildi. Hekim, eczacı, hekim dışı sağlık personeli ve halkın bir araya geldiği, antibiyotiğin doğru kullanımına karşı toplumda farkındalığın artırılmasına yönelik, "İlacım ne eksik ne fazla” sloganı ile akılcı ilaç kullanımına dikkat çekmek için Halk Müziği ve Kültür Sanat Derneği Türk Halk Müziği Korosu tarafından konser verildi.

Şef Fikret Damar yönetimindeki konsere, İl Sağlık Müdürü Öğretim Üyesi Dr. Muhammet Ali Oruç, Kamu Hastaneleri Hizmetleri Başkanı Uzman Dr. Mehmet Kılınç, Kamu Hastaneleri Hizmetleri Başkan Yardımcısı Dr. Meryem İskenderoğlu, İl Milli Eğitim Müdür Yardımcısı Erdal Aksoy, Canik Belediye Başkan Yardımcısı Alican Usta ve Eğitim Araştırma Hastanesi Başhekim Yardımcısı Dr. Sinan Demirkol katıldı. Konserde Dr. Demirkol da solist olarak şarkı icra etti.