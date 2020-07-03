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Apart otelde uyuşturucuyla yakalandı

Samsun’da apart otelde uyuşturucuyla yakalanan bir kişi mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Samsun'da apart otelde uyuşturucuyla yakalanan bir kişi mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.


Olay, Samsun'un Atakum ilçesi Yeni Mahalle'de bulunan bir apart otelde meydana geldi. Otelde yapılan aramada 10 gram metamfetamin adlı uyuşturucu ve 1 adet hassas teraziyle yakalanan O.Y. 'uyuşturucu ticareti yapmak' suçundan polis tarafından gözaltına alındı. Bugün Samsun Adliyesi'ne sevk edilen O.Y. hakkındaki suçlamaları kabul etmedi. Nöbetçi mahkemeye ifade veren O.Y. adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

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