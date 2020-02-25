Apartman dairesinde yangın

Samsun'un Bafra ilçesinde 4 katlı binanın 4 katında çıkan yangında büyük çapta maddi hasar meydana geldi.

Yangın, Yaka Mahallesi Yaka Geçidi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Ahmet Kılıç'a ait evde ilk belirlemelere göre elektrik kontağından yangın çıktı. Yükselen dumanları gören mahalle sakinleri yangını itfaiye ve polis ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen Büyükşehir Belediyesi İtfaiye ekipleri alevlere müdahale ederek yangını kısa sürede kontrol altına aldı. Yanan ikamette tek başına oturan Ahmet Kılıç'ın, kamyon şoförü olarak çalıştığı ve kendisinin İstanbul'dan dönüş yaptığı öğrenildi.

Yangınla ilgili inceleme sürüyor.