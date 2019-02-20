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Apartman merdiveninde şüpheli ölüm

Samsun’da bir kişi apartman merdivenlerinde ölü olarak bulundu.

Samsun'da bir kişi apartman merdivenlerinde ölü olarak bulundu.


Olay, İlkadım ilçesi Hakkıbey Sokak'ta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, boyacılık yapan Yaşar Özaylar'ın (53) boya yaptığı apartman merdivenlerinin giriş kısmında hareketsiz bir şekilde yattığı fark edildi. Özaylar'ı gören vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin incelemesi üzerine şahsın hayatını kaybettiği belirlendi.


Şahsın merdivenlerden düşerek hayatını kaybettiği şüphesi üzerinde durulurken kesin ölüm sebebinin ise otopsi sonucu belli olacağı öğrenildi. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

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