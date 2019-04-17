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Apartman merdivenlerinden düşen şahıs hayatını kaybetti

Samsun’da bir kişi apartman merdivenlerinden düşerek hayatını kaybetti.

Samsun'da bir kişi apartman merdivenlerinden düşerek hayatını kaybetti.



Olay, İlkadım ilçesi Ulugazi Mahallesi Hakkıbey Sokak'ta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Salih Keskin (56) evine girmek için apartmana girdiği sırada dengesini kaybedip merdivenlerden düştü. Şahsın hareketsiz olduğunu gören vatandaşlar 112'ye haber verdi. Daha sonra olay yerine gelen sağlık ekipleri şahsın hayatını kaybettiğini belirledi. Olay yeri inceleme ekiplerinin incelemesinin ardından şahıs otopsi yapılmak üzere Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.


Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

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