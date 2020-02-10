AR-GE projeleri yatırıma dönüştürülüyor

YEDAŞ tarafından düzenlenen ve üst yönetim tarafından yapılan değerlendirmede birinci, ‘Çift Sekonderli Direk Tipi Dağıtım Trafosu Geliştirme Projesi' ikinci, ‘CBS'de Kamulaştırma ve Mülkiyet Durum Analizi Projesi' üçüncü ise ‘Temassız Sayaç Okuma Projesi' oldu. AR-GE Proje Yarışması'nda birinci seçilen proje Enerji Piyasası Düzenleme Kurumuna (EPDK) sunulacağı öğrenildi.

"Tecrübelerimiz başarıyı getirmektedir"

Yeşilırmak Elektrik Dağıtım A.Ş.(YEDAŞ) Genel Müdürü Hasan Yasir Bora, “Günümüzün rekabetçi koşullarında sürdürülebilir başarının sırrı, yenilikçi düşünce, değişim-gelişim ve yeni teknolojiye sahip olmaktan geçmektedir. Bu sürecin anahtarı ise AR-GE çalışmalarına verdiğiniz önemdir” dedi.

Genel Müdür Bora, “YEDAŞ olarak, kaliteli ve kesintisiz elektrik enerjisi sunmak ve müşteri memnuniyeti en üst düzeyde tutmak istiyoruz. Avrupa'da kullanılan elektriğin aynı şekilde bölgemizde de kullanılması için yatırımlarını gerçekleştiren YEDAŞ, tüm tecrübesi ve bilgisiyle, kısa sürede Avrupa standartlarını yakalamıştır. YEDAŞ, tüm paydaşlarıyla birlikte, yön birliği içerisinde ortak sinerji oluşturarak, müşteri memnuniyeti odaklı bir yönetim modeli sergileyerek AR-GE çalışmalarına da yatırım yapmaktadır” şeklinde konuştu.

Dereceye giren proje sahiplerine ödüllerini takdim eden Genel Müdür Bora, AR-GE ekibini kutlayarak başarılarının devamını diledi.