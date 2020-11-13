Ara tatilde çocuklarda korona riskine dikkat

Erdal Irmak, “Doğadan ayrı kalmak Kovid-19'a karşı çocukları dirençsiz bırakıyor. Bu nedenle bu kısa tatilde, kalabalıktan uzak kalarak doğa keşfi, toprak oyunları gibi doğada yapılacak aktiviteler yapmaları yerinde olacaktır” dedi.

Eğitim-öğretim dönemine uzaktan eğitim ile başlanmış olsa da son birkaç haftadır okula giden öğrenciler, bugün itibariyle ilk ara tatiline başlıyor. Hafta sonlarıyla birlikte 9 günlük ara tatil dönemi için uyarılarda bulunan Liv Hospital Samsun Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı Dr. Erdal Irmak, “Pandemi dönemi herkes gibi çocuklar için de travmatik geçiyor. Tekrardan eve kapanmak çocukların o dönemki sıkıcı ruh haline belki de depresyona geri dönmelerine neden olabilir. Bu yüzden bu dönemde maske ve mesafe önlemlerini riske atacak kalabalık çarşı, pazar ve AVM gezilerinden kaçınmalıyız. Çocuklarımızla ikili iletişimi güçlendirmek, ders dışı faaliyetlerde bulunmak yararlı olacaktır” diye konuştu.

Uzm. Dr. Erdal Irmak, çocukların yapabileceği faaliyetler konusunda ise şu önerilerde bulundu: “İlkokul çocuklarında salata, sağlıklı kek ve kurabiye yapmayı öğretmek, bağcık ve düğüm bağlamayı öğretmek; daha büyük çocuklarda ise eğer imkanları varsa köy veya kamp tatili gibi dinlencelerle doğa keşfi, toprak oyunları yapılacaklar listesindedir. Eve kapanıp temiz havadan topraktan ve doğadan ayrı kalmak bünyeyi zayıflatacak ve mevsimin getirdiği başta Covid-19 gibi viral hastalıklara karşı dirençsiz kılacaktır.”

Birlikte oyunlar oynayın

Kitap okuma konusunda ise tercihlerin çocuklara bırakılması ve onların ilgisini çekecek kitapların seçilmesinin bu etkinliği daha zevkli ve çocuğun moralini yükseltici kılacağını vurgulayan Uzm. Dr. Erdal Irmak, “Dünya klasiğini okumasını beklediğiniz çocuğunuzun size göre saçma bir kitabı okuyor olması onu kültürel olarak daha az beslese de, moral olarak daha diri tutabilir. Bilgisayar ve teknoloji meraklısı çocuğunuzu bilgisayar oyunları ile beraber bir yazılım dili öğrenmesi konusunda yüreklendirmeniz, ona erken yaşta bir meslek kazandırmanıza bile yol açabilir. Oyunları çocuğunuzla beraber oynamanız ve oyun sonrası yapılan kritikler ve sohbetler de eğlenceli olacaktır” dedi.

Sağlıklı beslenmek çok önemli

Uzm. Dr. Erdal Irmak, sağlıklı öğünlere de dikkat çekerek, “Her zaman olduğu gibi bu dönemde de sağlıklı ve organik beslenmeye özen göstermeli, çocuklarımıza sağlıklı yemek tariflerini öğretmeliyiz. Yemek seçen ve sofrayla arası bozuk olan çocuklar daha sık hasta olmaktadır. Pazardan ve marketten alışveriş yaparken çocuğun yemek istediği sebze meyveleri kendisinin seçip poşetlemesine izin verilmeli. Kendisine yemek yapması öğretilen çocuklar, yemekle aralarındaki husumeti daha rahat çözerler. Kahvaltısını güzel yapan ve daha sağlıklı beslenen çocukların direnci daha güçlü olur” ifadelerini kullandı.

Kış şartları hastalık habercisi

Okul döneminde kurulan uyku düzeninin tatillerle bozulabileceği uyarısında da bulunan Uzm. Dr. Erdal Irmak açıklamasını şöyle tamamladı: “Uyku disiplininden taviz vermeden okul varmış gibi uyku saatlerine dikkat etmeliyiz. Başta Kovid-19 olmak üzere birçok mikrobik hastalık kış şartlarında artış göstermektedir. Rafine şeker, rafine un, kimyasal ve hormonal katkı içeren gıdalardan kaçınılmalı; özellikle C vitamini, demir, çinko, kalsiyum, magnezyum, D vitamini, probiyotik içeren gıdalar tüketilmeli, gerekirse propolis, karamürver, Beta glukan, balık yağı gibi takviyeler hekim kontrolünde kullanılmalıdır.”