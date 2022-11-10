Ara tatile özel çocuk şenliği

Samsun'da öğrenciler için ara tatilde çocuk şenliği düzenlendi.

Yeşilyurt Alışveriş ve Yaşam Merkezi (AVM) okulların ara tatile girdiği 12-20 Kasım tarihlerinde minik misafirlerine her gün öğretici ve bir o kadar da eğlenceli etkinlikler hazırladı. Yenilenen konseptiyle Miniclub çocuk oyun alanı bahsedilen tarihler arasında şenlik yerine dönecek.

12 Kasım Cumartesi günü başlayıp 22 Kasım Pazar gününe kadar saat 14.00–17.00 aralığında tüm minik misafirlerini çocuk oyun alanına bekleyen AVM, etkinlik takviminde animasyon gösterisi, yüz boyama, çocuk dansları, sosis balon yapımı, sihirbaz gösterisi, resim atölyesi, kağıt boyama, puzzle yapımı, tiyatro gösterisi ve birçok ödüllü yarışmalarla minikleri doyasıya eğlendirecek.

Yeşilyurt AVM, 9 gün sürecek etkinliklerine tüm minikleri davet etti.